Госавтоинспекция по Новосибирской области предупреждает водителей

В Новосибирске водителей предупредили о снегопаде и похолодании. По сообщению издания «МК в Новосибирске» Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными на дорогах.
Согласно информации от ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в Новосибирской области с 10 по 12 марта ожидается снегопад, ограничение видимости и дальнейшее похолодание.
В настоящее время дорожные поверхности обрабатываются противогололедными смесями. Водителей призывают соблюдать правила дорожного движения, проявлять максимальную осторожность на дорогах и избегать резких манёвров. В случае возможности, рекомендуется ограничить поездки на дальние расстояния.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что Бастрыкин поручил возбудить дело по факту нападения на школьника в Новосибирске.