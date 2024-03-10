16 новых медицинских автомобилей поступили в Хабаровский край

В Хабаровский край поступили 16 новых медицинских автомобилей «Лада 4Х4». Их стоимость составила 15,5 миллиона рублей. Машины уже распределили по районам, сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.
— Транспорт позволит оперативно перевозить пациентов к месту лечения, доставлять медработников, обеспечивать лекарствами жителей отдаленных поселений, — рассказал глава региона.
По программе модернизации первичного звена в Хабаровский край с 2021 года поступило 110 машин. Работы идут по национальному проекту «Здравоохранение».
Также по линии министерства промышленности России в районные больницы Хабаровского края доставили 57 автомобилей скорой помощи.
В прошлом году в районы Хабаровского края передали 10 оборудованных машин скорой помощи. Их направили в Амурский и Вяземский районы.