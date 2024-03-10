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Соревнования по воздушной гимнастике впервые проходят в Хабаровске

В Хабаровске в Краевом дворце единоборств проходят первые на Дальнем Востоке соревнования по воздушной гимнастике.

Как сообщили в Федерации воздушной гимнастики и пилонного спорта Хабаровского края, состязаться спортсмены будут сегодня до позднего вечера. Вчера для участников прошел мастер-класс от школы воздушной гимнастики «Облака»‎. Результаты сегодняшних выступлений будут учитываться при отборе на итоговые соревнования сезона «Кубок федерации 2024 года»‎.

По данным DVhab, участвуют в турнире 280 спортсменов из Хабаровска, Благовещенска, Находки, Читы и Биробиджана. С показательными номерами выступили спортсмены из Москвы.

Минспорта России 7 марта приняло решение о переводе воздушной гимнастики во 2 реестр Всероссийских видов спорта.

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