Соревнования по воздушной гимнастике впервые проходят в Хабаровске

Как сообщили в Федерации воздушной гимнастики и пилонного спорта Хабаровского края, состязаться спортсмены будут сегодня до позднего вечера. Вчера для участников прошел мастер-класс от школы воздушной гимнастики «Облака»‎. Результаты сегодняшних выступлений будут учитываться при отборе на итоговые соревнования сезона «Кубок федерации 2024 года»‎.