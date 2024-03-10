Поесть блинов и сжечь чучело: когда и как правильно отметить Масленицу

МИНСК, 10 мар — Sputnik. Масленица является народным праздником, но тесно сплетена с православными традициями, масличная неделя всегда бывает перед 40-дневным постом.
Этнографы отмечают, что история праздника уходит в древние языческие традиции, которые основывались на календарно-обрядовых традициях и были тесно связаны с культом Солнца. Отсюда — один из главных символов Масленицы — блины, которые у древних славян символизировали земное светило.
В 2024 году масленичная неделя начинается 11 марта и продлится до 17-го, а с 18 марта православные верующие вступят в Великий пост.
Неделя является сакральным временем, поэтому каждый ее день несет особый смысл и имеет свое название. Она условно разделена на две части: понедельник — среда (узкая Масленица), четверг — воскресенье (широкая Масленица).
Первую часть недели посвящают занятиям по хозяйству и дому, а вторая является «разгульной».
В православной традиции масленичная неделя — это сырная седмица, во время нее уже не едят мясо, но разрешено употреблять молочные продукты, яйца, рыбу и икру.
Первый день Масленицы, понедельник — это встреча, в этот день выпекали первый ритуальный блин, чтобы отдать неимущим.
Второй день, вторник — это заигрыши: молодые люди знакомились, проводили смотрины для того, чтобы осенью сыграть свадьбы.
Третий день масленицы — среда-лакомка — принято ходить к теще на блины. С четверга начиналась «широкая» Масленица. В пятницу зять звал тещу и других родственников в гости. Шестой день масленичной недели, суббота, называется «золовкины посиделки». В этот день девушки собирались, чтобы поесть, пообщаться и посудачить. На седьмой, в воскресенье, завершались гуляния, жгли чучело, совершалось заговенье перед Великим постом.
По словам культурологов, народные верования и традиции славян запрещали провожать зиму и встречать весну без блинов.
«В некоторых регионах Беларуси даже чучелу Масленицы вкладывали в руку пару блинов, а где-то сковороду», — отметили они.
Также считалось, что на Масленицу нужно как больше съесть блинов, особенно это касалось четверга.
Они также рассказали, что блины как ритуальное блюдо сопровождали человека не только на Масленицу. К примеру, поговорка «первый блин комом», символизирует главную традицию славян: прежде, чем себе — предкам. Она сформировалась из традиции класть свернутый в треугольник блин на кладбище.
Такое особое отношение к блинам как к сакральному блюду породило в народе определенные табу. К примеру, хозяйки строго следили за тем, чтобы никто из посторонних не видел, как они ставят опару на тесто.
Согласно народной традиции, нельзя было возвращать одолженную блинную сковороду пустой — только с последним испеченным блином.
Самые интересные и важные новости ищите в нашем Telegram-канале и Viber. Также следите за нами в Дзен!