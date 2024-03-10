Поесть блинов и сжечь чучело: когда и как правильно отметить Масленицу

Третий день масленицы — среда-лакомка — принято ходить к теще на блины. С четверга начиналась «широкая» Масленица. В пятницу зять звал тещу и других родственников в гости. Шестой день масленичной недели, суббота, называется «золовкины посиделки». В этот день девушки собирались, чтобы поесть, пообщаться и посудачить. На седьмой, в воскресенье, завершались гуляния, жгли чучело, совершалось заговенье перед Великим постом.