Прокуратура заставила соцзащиту вернуть жителям Хороля десятки тысяч рублей

Прокуратура Приморья через суд добилась признания незаконными действий краевого учреждения «Центр социальной поддержки населения Приморского края». Надзорное ведомство доказало, что права жителей многоквартирных домов села Хороль были нарушены. Сейчас люди имеют право на получение выплат.
Для того, чтобы доказать свою правоту в этом вопросе прокуратуре пришлось идти в суд дважды. Хорольский районный суд сначала не согласился с доводами надзорного ведомства и свою правоту прокуратуре пришлось доказывать в апелляции.
В итоге за три года, с 2019 по 2022, 29 жителей потратили 145 тысяч рублей. Теперь «незаконно удержанные меры социальной поддержки» будут людям компенсированы.
Напомним, что всего в Приморском крае получателями различных субсидий являются более 130 тысяч семей.