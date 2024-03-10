Прокуратура заставила соцзащиту вернуть жителям Хороля десятки тысяч рублей

Прокуратура Приморья через суд добилась признания незаконными действий краевого учреждения «Центр социальной поддержки населения Приморского края». Надзорное ведомство доказало, что права жителей многоквартирных домов села Хороль были нарушены. Сейчас люди имеют право на получение выплат.

Для того, чтобы доказать свою правоту в этом вопросе прокуратуре пришлось идти в суд дважды. Хорольский районный суд сначала не согласился с доводами надзорного ведомства и свою правоту прокуратуре пришлось доказывать в апелляции.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Приморья, КГКУ «Центр социальной поддержки населения Приморского края» необоснованно приостановило выплату льгот и субсидий на оплату услуг по содержанию общедомового имущества. Ущемлёнными своих в правах были жители домов на улицах Ленинской и Чапаева в селе Хороль. Они уже оплатили указанные услуги, но почему-то под льготы и возмещение части затрат со стороны государственного учреждения эти оплаты не попали.