Четыре машины отправили из Иркутска в зону спецоперации

Несмотря на выходные в Приангарье продолжается подготовка и отправка помощи бойцам СВО. В этот раз из областного центра к линии соприкосновения направили автомобили, которые помогут нашим землякам при исполнении воинского долга. Об этом в социальных сетях рассказал мэр Иркутска Руслан Болотов.
— Сегодня ушло четыре машины: три от наших муниципальных предприятий и одна от ангарчан, — подчеркнул градоначальник. — Важно, что перед отправкой вся техника проходит полное техобслуживание на базе МУП «Иркутскгортранс», чтобы по прибытию на фронт сразу выполнять боевые задачи.
Партию автомобилей доставят в Ростов-на-Дону, где будет сформирована колонна. После этого технику направят в подразделения к бойцам из Иркутской области.
Напомним, ранее в Приангарье семьям погибших героев специальной военной операции передали государственные награды.