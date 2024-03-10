Четыре машины отправили из Иркутска в зону спецоперации

Несмотря на выходные в Приангарье продолжается подготовка и отправка помощи бойцам СВО. В этот раз из областного центра к линии соприкосновения направили автомобили, которые помогут нашим землякам при исполнении воинского долга. Об этом в социальных сетях рассказал мэр Иркутска Руслан Болотов.