Сердце и почки казахстанца пересадили трем пациентам в Астане

В предпраздничный день команда высококвалифицированных врачей в составе трансплантологов, кардиохирургов, анестезиологов и медицинских сестер Национального научного онкологического центра и Кардиохирургического центра Астаны прибыла на борту санавиации в Павлодарскую область.
Параллельно в Астане отобранные программой реципиенты, стоявшие в листе ожидания, были приглашены для сдачи дополнительных анализов.
По результату прохождения медицинского обследования и по решению комиссии определен 26-летний реципиент. Он находился на гемодиализе на протяжении 6 лет, с диагнозом V терминальная стадия почки.
В Национальном научном онкологическом центре в Астане врачи успешно провели взрослому пациенту кадаверную трансплантацию почки.
«Реципиента перевели в палату, на сегодняшний день его состояние хорошее, стабильное. Почки функционируют в полном объеме. Вторая почка была пересажена ребенку в центре материнства и детства также в Астане. Пересадка третьего органа — сердца — была проведена в Кардиохирургическом центре», — сообщили в Минздраве Казахстана.