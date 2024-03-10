Сердце и почки казахстанца пересадили трем пациентам в Астане

«Реципиента перевели в палату, на сегодняшний день его состояние хорошее, стабильное. Почки функционируют в полном объеме. Вторая почка была пересажена ребенку в центре материнства и детства также в Астане. Пересадка третьего органа — сердца — была проведена в Кардиохирургическом центре», — сообщили в Минздраве Казахстана.