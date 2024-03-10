Жителей Иркутской области ждет много ярких мероприятий в Масленицу

Как добавили в правительстве, фотографии с мероприятий в масленичную неделю можно прислать для участия в проекте «Всей семьей» (0+), который приурочен к Году семьи. Участникам предлагают публиковать фотографии с семейных мероприятий, в числе которых посещения массовых мероприятий, музеев, праздников в социальных сетях под хештегом #всейсемьей и #всейсемьейиркутскаяобласть. Каждый месяц определяют семьи-победители, она получают подарки. Подробности на сайте.