Жителей Иркутской области ждет много ярких мероприятий в Масленицу

Власти Иркутской области рассказали о том, какие праздничные мероприятия подготовили для жителей региона на предстоящей масленичной неделе. Программа гуляний включает соревнования, выставки, театрализованные представления и много других ярких событий. Гуляния будут длиться в течение всей недели — с 11 по 17 марта, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу облправительства.
По традиции праздничные мероприятия состоятся в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы». Здесь с 12 по 15 марта пройдет Масленица для детей (6+). На ней ребятишкам расскажут о значении каждого дня празднования. Также дети смогут сами сделать куклу Масленичку и, конечно же, попробовать блины. Кроме того, для детей подготовили традиционные командные игры.
Добавим, что 16 и 17 марта в «Тальцах» состоятся гуляния для всех желающих. Ожидаются народные игры, забавы, поедание блинов, «масленичный» столб, русские хороводы, пляски, песни, выступления фольклорных коллективов. Кроме того, на территории музея сделают фотозоны, организуют ярмарку-продажу ремесленных изделий.
Как уточнили в пресс-службе правительства области, в кармашек главной куклы праздника — Масленицы, которую традиционно сожгут, — можно будет положить записку с описанием своих бед. По народному поверью, вместе с дымом улетучатся все несчастья.
Добавим, что ежедневно в масленичную неделю праздничную программу в «Тальцах» посещают от 5 до 10 тысяч человек.
Ожидается множество различных мероприятий в Иркутском областном краеведческом музее. Так, с 12 по 15 марта для всех желающих пройдет интерактивное мероприятие «Широкая масленица» (0+), а с 13 по 17 марта будут показывать театрализованное представление «Как на масленой неделе» (12+).
В культурно-просветительском центре им. свт. Иннокентия (Вениаминова) в селе Анга Качугского района организовали спецпрограмму для школьников и дошкольников. Она пройдет с 13 по 15 марта. Ребятам расскажут о детстве и юности святителя Иннокентия, предложат поучаствовать в игре «Поймай блин» (0+), в метании снежков, в русской забаве «Петушиные бои» (6+) и в перетягивании каната. Также для детей организуют катания на лыжных стульях.
В Иркутске 16 марта пройдет «Масленичный разгуляй» (0+) в Ремесленном подворье. На этом мероприятии любой может попробовать испечь блины, проявить себя в сибирских народных играх. Для горожан подготовили конкурсы, мастер-классы и другое.
В библиотеке им. И. И. Молчанова-Сибирского 16 марта состоится познавательный час для семей иностранных граждан с детьми «Масленицу встречаем, зиму провожаем» (0+). Здесь расскажут об истории праздника, традициях и обычаях его проведения.
В усадьбе Волконских Масленицу 17 марта покажут театрализованное представление «Масленица у царя Дадона» (0+), по мотивам сказки А. С. Пушкина «Сказка о золотом петушке» (0+). Также для всех желающих подготовили традиционные масленичные забавы, чай с блинами, катание верхом на лошади. Гости смогут испытать себя в шуточных состязаниях: поедании блинов на скорость, перетягивании каната, конкурсе гиревиков «Богатырская сила» (18+). Для участников, которые окажутся самыми ловкими и удачливыми, подготовили призы.
Кроме того, участников мероприятия ждет представление — «Сказка о золотом петушке» А. С. Пушкина от детской творческой студии Иркутского музея декабристов «Умушка». В течение всего праздника можно будет знакомиться с экспозицией Дома-музея Волконских (0+), участвовать в беспроигрышной лотерее. Семейные пары, зарегистрировавшиеся в этом году в масленичную неделю, смогут бесплатно посетить праздник.
Как добавили в правительстве, фотографии с мероприятий в масленичную неделю можно прислать для участия в проекте «Всей семьей» (0+), который приурочен к Году семьи. Участникам предлагают публиковать фотографии с семейных мероприятий, в числе которых посещения массовых мероприятий, музеев, праздников в социальных сетях под хештегом #всейсемьей и #всейсемьейиркутскаяобласть. Каждый месяц определяют семьи-победители, она получают подарки. Подробности на сайте.