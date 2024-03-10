Ограничения из-за дождя и гололёда действуют на трассах в двух областях

По состоянию на 10:00 10 марта закрыты две автодороги республиканского значения:
В Кызылординской области.
Из-за ухудшения погодных условий в области Улытау для всех видов автотранспорт закрыта трасса «Кызылорда-Павлодар», на участке от Кызылорды до границы с областью Улытау.
В области Улытау.
Из-за дождя и гололёда закрыта трасса «Кызылорда-Павлодар», на участке от границы Кызылординской области до посёлка Талап.
К этому часу на автодорогах республиканского значения задействовано 232 единицы техники и 316 человек.