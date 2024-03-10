Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Ограничения из-за дождя и гололёда действуют на трассах в двух областях

«КазАвтоЖол» ввел ограничения на трассах в двух регионах страны из-за непогоды, передаёт BaigeNews.kz.
Сейчас в Ричмонде: +7° 11 м/с 33% 753 мм рт. ст. +11°
Источник: pixabay

По состоянию на 10:00 10 марта закрыты две автодороги республиканского значения:

В Кызылординской области.

Из-за ухудшения погодных условий в области Улытау для всех видов автотранспорт закрыта трасса «Кызылорда-Павлодар», на участке от Кызылорды до границы с областью Улытау.

В области Улытау.

Из-за дождя и гололёда закрыта трасса «Кызылорда-Павлодар», на участке от границы Кызылординской области до посёлка Талап.

К этому часу на автодорогах республиканского значения задействовано 232 единицы техники и 316 человек.