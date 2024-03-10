Умер очень известный в Приморье человек

Печальная новость пришла в выходные. Во Владивостоке скончался полковник медицинской службы в отставке, Почётный член президиума Совета ветеранов Владивостока, ветеран войны Исаак Ланцман. В прошлом году ему исполнилось 100 лет.
Исаак Шимонович Ланцман родился 13 июля 1923 года в Оренбурге. Ушёл на фронт добровольцем. Он был участником сражения на Курской дуге. Там получил ранение в ногу в 1943 году. Награждён Орденом Отечественной войны I степени, медалью «За Отвагу», медалями Жукова, «За победу над Германией», почётным знаком «Отличный радист».
9 мая 1945 года он был в тылу после ранения. Прямо на улице его поймали и стали качать, подбрасывать.
«После войны жили скромно, тяжело. Но еще больше запомнились хлебные фронтовые кирпичи по 900 граммов. Но мы никогда не болели и рвались в бой!» — с гордостью рассказывал ветеран нашему изданию.
Также Ланцман был частным гостем в синагоге Владивостока «Бейт Сима». Там чествовали ветеранов Великой Отечественной войны, которые являются почётными членами еврейской общины Владивостока.
О дате прощания пока не объявлено.