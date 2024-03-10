Умер очень известный в Приморье человек

Исаак Шимонович Ланцман родился 13 июля 1923 года в Оренбурге. Ушёл на фронт добровольцем. Он был участником сражения на Курской дуге. Там получил ранение в ногу в 1943 году. Награждён Орденом Отечественной войны I степени, медалью «За Отвагу», медалями Жукова, «За победу над Германией», почётным знаком «Отличный радист».