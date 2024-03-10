Соревнования по синхронному плаванию впервые прошли в Хабаровске

В Хабаровске прошли первые краевые соревнования по синхронному плаванию. Турнир «Амурский бриз» (0+) посвятили Международному женскому дню. Мероприятие прошло 8 и 9 марта, участие в нем приняли 65 спортсменов из Хабаровска, Владивостока и Партизанска.
Состязания организовали в бассейне «Дельфин». Медали разыгрывали в четырех дисциплинах — обязательная программа, комбинированная группа, соло и дуэты. Награды выдавали в двух возрастных группах: до 13 лет и 13−15 лет.
В итоге в крае сформируют сборную для участия во Всероссийских соревнованиях, которым пройдут в Красноярске в апреле. Туда направятся 15 спортсменов.
Это были первые официальные соревнования по синхронному плаванию, которым в регионе занимаются 50 человек. Все они тренируются в Хабаровске.