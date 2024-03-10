Диетолог предупредила хабаровчан о последствиях весеннего гиповитаминоза

Её нередко предпочитают игнорировать, однако дефицит полезных веществ может прямо отразиться на работоспособности организма и привести к негативным последствиям. Как распознать у себя гиповитаминоз и чем питаться до наступления сезона овощей и фруктов, чтобы оставаться в тонусе, рассказала «АиФ-Дальинформ» диетолог-эндокринолог Ванда Корогод.
Гиповитаминоз в весеннее время, отметила специалист, возникает не только из-за сниженного количества овощей и фруктов в рационе. Свою роль играет и то, что количество витаминов в прошлогодних запасах такой продукции снижается из-за их длительного хранения. Даже если мы стараемся придерживаться той же диеты, что и летом, восполнить недостаток витаминов она не всегда помогает.
«Симптомы гиповитаминоза достаточно неспецифичные. Как правило, это слабость, сонливость, нарушение внимания, памяти и работоспособности, частая заболеваемость. Иногда он может проявляться в нарушениях мышечной проводимости, которая выражается в сбоях ритма сердца и судорогах», — перечислила Корогод.
В виде лекарственных средств, напоминает специалист, витамины должны назначаться только лечащим врачом и в строго определённой дозировке, чтобы оказать благоприятный эффект. Однако увеличить их число в рационе без вреда для здоровья можно самостоятельно.
«Витамин D содержится в продуктах животного происхождения. Его много в сливочном масле, сыре, мясе, рыбе — особенно в рыбьей печени, а также желтке яйца. Витамин C присутствует практически во всех фруктах и овощах, но особенно много его в шиповнике — один стакан отвара содержит суточную дозу. Также для восполнения его дефицита хорошо подойдут лимоны и болгарские перцы», — добавила Корогод.