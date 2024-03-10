Диетолог предупредила хабаровчан о последствиях весеннего гиповитаминоза

Гиповитаминоз в весеннее время, отметила специалист, возникает не только из-за сниженного количества овощей и фруктов в рационе. Свою роль играет и то, что количество витаминов в прошлогодних запасах такой продукции снижается из-за их длительного хранения. Даже если мы стараемся придерживаться той же диеты, что и летом, восполнить недостаток витаминов она не всегда помогает.