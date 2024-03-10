Белгидромет: февраль 2024 года стал одним из самых теплых начиная с 1945 года

«Средняя по Беларуси температура воздуха за февраль составила плюс 1,7 градуса, что выше климатической нормы на 5,2 градуса. Февраль текущего года занял второе место в ранжированном ряду наблюдений от самого теплого к самому холодному начиная с 1945 года. Положительная аномалия температуры воздуха распространилась по всей территории страны и находилась в основном в пределах от плюс 4,5 до плюс 6 градусов. В областном разрезе наибольшие положительные отклонения температуры воздуха от климатической нормы отмечены в Брестской области (плюс 6,1 градуса), наименьшие — в Могилевской (плюс 4,6 градуса)», — рассказали в Белгидромете.
Средняя температура воздуха трех декад месяца была выше нормы. Особенно теплой была третья декада с положительной аномалией равной плюс 7,3 градуса.
По информации климатологов, температура воздуха днем находилась в основном в пределах от плюс 2 до плюс 10 градусов, в отдельные сутки понижаясь до отрицательных значений, а в самые теплые сутки в третьей декаде месяца повышалась до плюс 11−16 градусов. Максимальная температура воздуха за месяц отмечена на станции Брест 27 февраля и составила плюс 16,1 градуса. Температура воздуха ночью на протяжении месяца в основном находилась в пределах от минус 9 до плюс 5 градусов, а в самые холодные ночи, в конце первой и второй декады, понижалась до минус 10 градусов и ниже. Минимальная температура воздуха за месяц отмечена на станции Костюковичи 9 февраля и составила минус 15,2 градуса.
«За месяц в среднем по республике выпало 64 мм осадков, что составило 171% климатической нормы. Так, февраль 2024 года занял 2 место в ранжированном ряду наблюдений от самого влажного к самому сухому начиная с 1945 года. Осадки по территории страны распространялись неравномерно. По большей части территории страны выпало 100−200% климатической нормы осадков. По западу и крайнему юго-западу страны выпало более 220% нормы осадков. По отдельным пунктам наблюдения были превышены исторические месячные максимумы осадков. На станции Нарочь был обновлен исторический суточный максимум суммы осадков», — отметили в Белгидромете.
По областям больше всего осадков было отмечено на территории Гродненской области — в среднем 85 мм, или 220% нормы. Меньше всего — на территории Брестской и Гомельской областей — 57 мм, или 168% и 149% нормы соответственно.
На протяжении всех трех декад месяца отмечалось избыточное увлажнение. Осадки выпадали в виде снега, мокрого снега и дождя. В течение месяца по большей части территории страны залегание снежного покрова носило устойчивый характер, за исключением западных и южных районов, где снежный покров неоднократно образовывался и разрушался. К концу месяца в результате преобладания дневных положительных температур воздуха и частого выпадения жидких осадков снежный покров отсутствовал почти повсеместно, за исключением отдельных пунктов наблюдения, где высота снежного покрова находилась в пределах от менее 0,5 см (Нарочь) до 5 см (Мстиславль).
На протяжении месяца наблюдались гололедные явления, туманы. 4 февраля на станции Витебск была отмечена метель, а на станции Брест 5 февраля отмечался град диаметром 11 мм. На станции Мстиславль 4 и 7 февраля была зарегистрирована гроза. Местами отмечалось усиление скорости ветра порывами до 15 м/с и более. Максимальная скорость ветра была отмечена на станции Слуцк 5 февраля (22 м/с).