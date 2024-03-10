Белгидромет: февраль 2024 года стал одним из самых теплых начиная с 1945 года

По информации климатологов, температура воздуха днем находилась в основном в пределах от плюс 2 до плюс 10 градусов, в отдельные сутки понижаясь до отрицательных значений, а в самые теплые сутки в третьей декаде месяца повышалась до плюс 11−16 градусов. Максимальная температура воздуха за месяц отмечена на станции Брест 27 февраля и составила плюс 16,1 градуса. Температура воздуха ночью на протяжении месяца в основном находилась в пределах от минус 9 до плюс 5 градусов, а в самые холодные ночи, в конце первой и второй декады, понижалась до минус 10 градусов и ниже. Минимальная температура воздуха за месяц отмечена на станции Костюковичи 9 февраля и составила минус 15,2 градуса.