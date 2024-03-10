Во время месяца Рамазан в Ташкенте возле мечетей будут перекрывать дороги

ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Во время священного месяца Рамазан в связи с вечерними молитвами в Ташкенте ограничат передвижение транспорта возле мечетей, сообщает пресс-служба городского ГУВД.
В сообщении уточняется, что дороги будут перекрывать ежедневно с 10 марта в период с 19.00 до 00.00.
Где это будет:
- Мирзо-Улугбекский район:
- мечеть Тепа, от улицы Дурмон йули до улицы Олимлар.
- Бектемирский район:
- мечеть Алибек, от улицы М. Авезова до улицы Хусейна Байкаро.
Яшнабадский район:
- мечеть Ислом ота, от второстепенной дороги Фергана йули до улиц Заркент и Обишир;
- мечеть Али ибн Абу Толиб, от улицы Чулпон до улицы Салохият.
Мирабадский район:
- мечеть Валиходжа угли Норходжа, от пересечения улиц Янги Куйлюк — Файзиобод до улицы 5-й проезд Файзиобод;
- мечеть Куйлюк ота, от пересечения улиц ТКАД — Куйлюк ота до проезда Янги Куйлюк.
Сергелийский район:
- мечеть Маруф ота, от улицы Чоштепа до улицы 1-й проезд Чоштепа;
- мечеть Нугайкургон, от пересечения Янги Сергели — Нугайкургон МКАД — Сагбан до пересечения Нурафшан — Сагбан.
Яккасарайский район:
- мечеть Усмон бин Маъзум, от перекрестка МКАД — Файзли Ташкент до перекрестка МКАД — Кушбеги;
- мечеть Яккасарай, от перекрестка Шота Руставели — Яккасарай до перекрестка Яккасарай — Боги Бустон;
- мечеть Ракат, от улицы Ж. Шоший до улицы Аския.
Янгихаётский район:
- мечеть Ниёзмат ота, от перекрестка ТКАД — Бинокор до въезда в махаллю «Пастдаргом».
Шайхантахурский район:
- мечеть Шайх Зайниддин (Кукча), от перекрестка Кукча Дарвоза — Нурафшан до перекрестка Кукча Дарвоза — Бешкайрагач;
- мечеть Камолон, от перекрестка Бунёдкор — Камолон до перекрестка 2-й проезд Камолон — Устазода.
Алмазарский район:
- мечеть Хастимом, от перекрестка Нурафшан — Карасарай до перекрестка Карасарай — Абдулла Кадыри;
- мечеть Исломобод, от пересечения МКАД — Сагбан до пересечения Нурафшан — Сагбан;
- мечеть Дустджанбай (Сулола), от перекрестка Сагбан — 12-й проезд Сагбан до перекрестка Келес йули — Норазтепа.
Юнусабадский район:
- мечеть Мирза Юсуф (Бадамзар), по улице Богишамол до улицы Шивли.
Учтепинский район:
- мечеть Абдуллох ибн Масъуд (Катта Кани), от кругового движения Катта Кани до перекрестка улиц Лутфи — Катта Хирмонтепа;
- мечеть Хазрати Али, от перекрестка Назарбек — Махорат до пересечения улиц Назарбек — 1-й проезд Замахшари.
Чиланзарский район:
- мечеть Новза, вдоль моста от пересечения Бунёдкор — Мукими до здания Олий Мажлиса;
- мечеть Шайх Мухаммад Содик Мухаммад Юсуф, от перекрестка Аль Хорезми — Гавхар до улицы Согалли ота;
- мечеть Убай ибн Каъф (Буриджар), от улицы Аль Хорезми до улицы Катта Хирмонтепа.
Движение на данных участках разрешено только для спецтранспорта.