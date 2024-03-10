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Во время месяца Рамазан в Ташкенте возле мечетей будут перекрывать дороги

Транспортное движение ограничат с 10 марта в период с 19.00 до 00.00.
Источник: Reuters

ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Во время священного месяца Рамазан в связи с вечерними молитвами в Ташкенте ограничат передвижение транспорта возле мечетей, сообщает пресс-служба городского ГУВД.

В сообщении уточняется, что дороги будут перекрывать ежедневно с 10 марта в период с 19.00 до 00.00.

Где это будет:

  • Мирзо-Улугбекский район:
  • мечеть Тепа, от улицы Дурмон йули до улицы Олимлар.
  • Бектемирский район:
  • мечеть Алибек, от улицы М. Авезова до улицы Хусейна Байкаро.

Яшнабадский район:

  • мечеть Ислом ота, от второстепенной дороги Фергана йули до улиц Заркент и Обишир;
  • мечеть Али ибн Абу Толиб, от улицы Чулпон до улицы Салохият.

Мирабадский район:

  • мечеть Валиходжа угли Норходжа, от пересечения улиц Янги Куйлюк — Файзиобод до улицы 5-й проезд Файзиобод;
  • мечеть Куйлюк ота, от пересечения улиц ТКАД — Куйлюк ота до проезда Янги Куйлюк.

Сергелийский район:

  • мечеть Маруф ота, от улицы Чоштепа до улицы 1-й проезд Чоштепа;
  • мечеть Нугайкургон, от пересечения Янги Сергели — Нугайкургон МКАД — Сагбан до пересечения Нурафшан — Сагбан.

Яккасарайский район:

  • мечеть Усмон бин Маъзум, от перекрестка МКАД — Файзли Ташкент до перекрестка МКАД — Кушбеги;
  • мечеть Яккасарай, от перекрестка Шота Руставели — Яккасарай до перекрестка Яккасарай — Боги Бустон;
  • мечеть Ракат, от улицы Ж. Шоший до улицы Аския.

Янгихаётский район:

  • мечеть Ниёзмат ота, от перекрестка ТКАД — Бинокор до въезда в махаллю «Пастдаргом».

Шайхантахурский район:

  • мечеть Шайх Зайниддин (Кукча), от перекрестка Кукча Дарвоза — Нурафшан до перекрестка Кукча Дарвоза — Бешкайрагач;
  • мечеть Камолон, от перекрестка Бунёдкор — Камолон до перекрестка 2-й проезд Камолон — Устазода.

Алмазарский район:

  • мечеть Хастимом, от перекрестка Нурафшан — Карасарай до перекрестка Карасарай — Абдулла Кадыри;
  • мечеть Исломобод, от пересечения МКАД — Сагбан до пересечения Нурафшан — Сагбан;
  • мечеть Дустджанбай (Сулола), от перекрестка Сагбан — 12-й проезд Сагбан до перекрестка Келес йули — Норазтепа.

Юнусабадский район:

  • мечеть Мирза Юсуф (Бадамзар), по улице Богишамол до улицы Шивли.

Учтепинский район:

  • мечеть Абдуллох ибн Масъуд (Катта Кани), от кругового движения Катта Кани до перекрестка улиц Лутфи — Катта Хирмонтепа;
  • мечеть Хазрати Али, от перекрестка Назарбек — Махорат до пересечения улиц Назарбек — 1-й проезд Замахшари.

Чиланзарский район:

  • мечеть Новза, вдоль моста от пересечения Бунёдкор — Мукими до здания Олий Мажлиса;
  • мечеть Шайх Мухаммад Содик Мухаммад Юсуф, от перекрестка Аль Хорезми — Гавхар до улицы Согалли ота;
  • мечеть Убай ибн Каъф (Буриджар), от улицы Аль Хорезми до улицы Катта Хирмонтепа.

Движение на данных участках разрешено только для спецтранспорта.