Собянин: Больше 34 млн поездок совершили пассажиры за полгода работы МЦД-4

«Диаметры были нужны не только городу, но и Подмосковью. Работа не заканчивается: в этом году планируем завершить формирование московских городских вокзалов “Тестовская” и “Кутузовская”. До конца 2025 года полностью обновим подвижной состав на МЦД-4», — подчеркнул мэр.