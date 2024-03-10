Собянин: Больше 34 млн поездок совершили пассажиры за полгода работы МЦД-4

«Больше 34 млн поездок совершили пассажиры за полгода работы МЦД-4. Четвертый диаметр объединил Нижегородское и Калужское направления Московской железной дороги», — написал Сергей Собянин.
Он напомнил, что для запуска МЦД-4 построили новые пути и московские городские вокзалы на соединительной ветви, модернизировали существующие станции, возвели новую пассажирскую инфраструктуру на станциях «Марьина Роща», «Курская» и «Площадь трех вокзалов». Вблизи станций в настоящее время идет работа по улучшению парковочных пространств, маршрутов наземного городского транспорта, пешеходных подходов и многого другого. Самыми популярными станциями стали «Железнодорожная», «Курская» и «Нижегородская».
«Диаметры были нужны не только городу, но и Подмосковью. Работа не заканчивается: в этом году планируем завершить формирование московских городских вокзалов “Тестовская” и “Кутузовская”. До конца 2025 года полностью обновим подвижной состав на МЦД-4», — подчеркнул мэр.