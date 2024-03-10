Новую магистраль построят между северным участком Московского скоростного диаметра и Ленинградским шоссе

«Москва придерживается самых высоких стандартов во всех сферах, уделяя строительству дорог особое внимание. Вскоре на севере столицы появится магистраль общегородского значения, а прилегающая к ней улично-дорожная сеть будет реконструирована», — приводятся в сообщении слова председателя столичного комитета по архитектуре и градостроительству Юлианы Княжевской.
Отмечается, что всего планируется построить и реконструировать 17,15 км улично-дорожной сети. При этом специалисты обеспечат сохранность и надежность эксплуатации существующих инженерных коммуникаций, попавших в зону проведения работ и не подлежащих переустройству.