Новую магистраль построят между северным участком Московского скоростного диаметра и Ленинградским шоссе

«Москва придерживается самых высоких стандартов во всех сферах, уделяя строительству дорог особое внимание. Вскоре на севере столицы появится магистраль общегородского значения, а прилегающая к ней улично-дорожная сеть будет реконструирована», — приводятся в сообщении слова председателя столичного комитета по архитектуре и градостроительству Юлианы Княжевской.