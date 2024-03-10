В начале рабочей недели воронежцев ждет небольшое потепление

На новой рабочей неделе воронежцам пока рано ждать весеннюю погоду. Ночью синоптики обещают морозы, а вот днем столбики термометров будут показывать лишь небольшой плюс.
По прогнозу регионального гидрометцентра завтра, в понедельник, 11 марта, по области днем воздух прогреется до +3, в Воронеже лишь до +2. Ночью будет холодно — местами в регионе до −10, в столице Черноземья — до −6… −8.
Во вторник, 12 марта, по области еще потеплеет. Местами до +6 градусов. Что касается Воронежа, то здесь будет около +2…+4. А вот осадков не обещают.