В Омске дорожные службы устраняют последствия мощного снегопада

«Особое внимание уделяют очистке остановочных пунктов и пешеходных зон. Для этого сегодня привлечены не только рабочие, но и мини-техника. С использованием привлеченной техники продолжаются плановые работы по снятию наледи и вывозу снега с городских дорог», — сообщили в мэрии.