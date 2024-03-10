В Омске дорожные службы устраняют последствия мощного снегопада

Накануне в Омске выпало большое количество осадков, а из-за перепадов температуры дороги покрылись наледью. В администрации города рассказали, как устраняют последствия непогоды.
«Особое внимание уделяют очистке остановочных пунктов и пешеходных зон. Для этого сегодня привлечены не только рабочие, но и мини-техника. С использованием привлеченной техники продолжаются плановые работы по снятию наледи и вывозу снега с городских дорог», — сообщили в мэрии.
Дорожные службы также заняты обработкой дорог противогололедными материалами. За сутки 9 марта израсходовали 980 тонн пескосоляной смеси. Несмотря на то, что температура повышается, дороги всё ещё могут быть покрыты льдом.