Искусственные биоклапаны сердца успешно испытали в Беларуси

Известно, что разрабатывать белорусские искусственные биоклапаны сердца начали примерно 10 лет назад. После успешных клинических испытаний началось их массовое производство. Использование белорусских клапанов позволит полностью отказаться от закупки западных клапанов и существенно снизит стоимость операций.