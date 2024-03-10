Искусственные биоклапаны сердца успешно испытали в Беларуси

В Беларуси успешно проходят испытания искусственных биоклапанов сердца. Проведено 7 операций с использование сердечных клапанов белорусского производства, рассказали на СТВ.
Известно, что разрабатывать белорусские искусственные биоклапаны сердца начали примерно 10 лет назад. После успешных клинических испытаний началось их массовое производство. Использование белорусских клапанов позволит полностью отказаться от закупки западных клапанов и существенно снизит стоимость операций.
— Получение белорусских биоклапанов позволит нам иметь отечественную продукцию, конкурентоспособную по отношению ко всем предыдущим вариантам биологических клапанов, — подчеркнула директор РНПЦ «Кардиология» Наталья Митьковская.
При этом специалисты обращают внимание на ряд преимуществ белорусских биоклапанов: хорошая износоустойчивость, высокое качество. Предполагается, что и срок службы отечественных протезов превысит показатели зарубежных аналогов. Белорусские биоклапаны очень высоко оценили кардиохирурги.