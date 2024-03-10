В Самаре открыли движение под путепроводом магистрали «Центральная»

В Самаре введено движение на участке под путепроводом магистрали «Центральная». Местный блогер Александром Карягиным показал в своем видео, снятом с высоты птичьего полета, открытый участок дороги и текущее состояние строящейся двухуровневой развязки.
Судя по кадрам, транспорт теперь может свободно проезжать под строящимся путепроводом магистрали «Центральной» в районе пересечения с улицей Садовой в поселке Петра Дубрава, минуя дублер. Также на мосту уже уложены балки.
Напомним, в настоящий момент ведется активное возведение путепровода в районе пересечения проспекта Карла Маркса и железнодорожных путей возле станции Дачной. Магистраль «Центральная» станет ключевым элементом транспортной сети города, способствуя разгрузке улиц. Проект предусматривает соединение Ракитовского шоссе и Крымской площади. Завершение строительства планируется в ближайшие несколько лет. В генплане города магистраль появилась еще в 1965 году, но ее строительство постоянно останавливалось из-за недостатка финансирования.