В Самаре открыли движение под путепроводом магистрали «Центральная»

Напомним, в настоящий момент ведется активное возведение путепровода в районе пересечения проспекта Карла Маркса и железнодорожных путей возле станции Дачной. Магистраль «Центральная» станет ключевым элементом транспортной сети города, способствуя разгрузке улиц. Проект предусматривает соединение Ракитовского шоссе и Крымской площади. Завершение строительства планируется в ближайшие несколько лет. В генплане города магистраль появилась еще в 1965 году, но ее строительство постоянно останавливалось из-за недостатка финансирования.