Вредители почти полутора десяток иномарок в Кемеровской области задержаны

Вредителей чужого имущества удалось найти благодаря записям видеокамер. По ним и выяснилось, что орудуют во дворах 11-летние подростки. Как оказалось, эти четвероклассники состоят на учёте в ПДН. Оба ранее объявлялись пропавшими без вести, не вернувшись вовремя домой из школы, а один уже был пойман за кражу велосипеда.