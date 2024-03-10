Вредители почти полутора десяток иномарок в Кемеровской области задержаны

8 и 9 марта в полицию Прокопьевска Кемеровской области обратились десять жителей города с одной и той же жалобой — неизвестные повредили шины их автомобилей. Все пострадавшие от рук хулиганов машины были припаркованы во дворах домов и оказались иномарками. Сумма ущерба ещё устанавливается.
Вредителей чужого имущества удалось найти благодаря записям видеокамер. По ним и выяснилось, что орудуют во дворах 11-летние подростки. Как оказалось, эти четвероклассники состоят на учёте в ПДН. Оба ранее объявлялись пропавшими без вести, не вернувшись вовремя домой из школы, а один уже был пойман за кражу велосипеда.
Причину своих противоправных действий несовершеннолетние задержанные пояснить не смогли, но признались, что они прокололи колёса на 16-ти автомобилях.
Родители юных злоумышленников привлечены к административной ответственности. Если владельцы повреждённых машин решат обратиться в суд с исками о возмещении ущерба, то взрослым придётся материально ответить и перед ними за деяния своих чад.