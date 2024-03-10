В Уфе проводили в последний путь бывшего ректора БашГУ Мухамата Харрасова

В церемонии прощания приняли участие Глава Башкирии Радий Хабиров, председатель Госсобрания — Курултая РБ Константин Толкачёв. Учёный скончался на 76-м году жизни.
Мухамет Хадисович Харрасов — физик, член-корреспондент АН РБ (2002), доктор физико-математических наук (1995), профессор (1996), ректор Башкирского государственного университета в 2000—2010 годах. Заслуженный деятель науки РФ (2008) и Республики Башкортостан (1997), академик РАЕН (1998), почетный работник высшего профессионального образования РФ (2002), отличник министерства образования РФ (2003).
Похороны состоятся на родине ученого — в селе Серменево Белорецкого района.