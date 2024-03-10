Воронежская группа «Сектор газа» представит Россию на форуме ВДНХ

Показ пройдёт при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
На международной выставке-форуме «Россия» до 30 марта будут показывать документальные фильмы в рамках первого Всероссийского фестиваля «Неизвестная Россия». На конкурс представили 36 фильмов. Их разделили на шесть номинаций: «География», «Производственно-технологические фильмы», «Характеры», «Этнокультура», «Научно-популярное кино».
В секцию «История России» включили фильм о создании воронежской группы «Сектор газа» и о её лидере Юрии Хое. В эту же номинацию вошли фильмы об Андрее Тарковском, цыгане Шапиро, Казимире Малевиче, а также кино о неизвестном эпизоде Великой Отечественной войны в Заполярье. По мысли организаторов, эти фильмы должны показать историю становления России в разных условиях и сферах жизни.
Отбор лучших фильмов сделает профессиональное жюри ведущих авторов, журналистов и редакторов центрального телевидения. Фильмы-номинанты покажут на телеканале «Неизвестная Россия» и шесть фильмов-победителей — на НТВ.