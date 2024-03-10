Воронежская группа «Сектор газа» представит Россию на форуме ВДНХ

В секцию «История России» включили фильм о создании воронежской группы «Сектор газа» и о её лидере Юрии Хое. В эту же номинацию вошли фильмы об Андрее Тарковском, цыгане Шапиро, Казимире Малевиче, а также кино о неизвестном эпизоде Великой Отечественной войны в Заполярье. По мысли организаторов, эти фильмы должны показать историю становления России в разных условиях и сферах жизни.