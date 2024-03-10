Южноуральские медики объяснили, что такое «стресс общения»

Женщине может хотеться несколько часов отдохнуть и посвятить это время исключительно себе.
О том, из-за чего возникает такое чувство и как с ним работать рассказала Татьяна Калиновская, психолог детского отделения Областной психоневрологической больницы № 1.
Для начала определимся, что такое чувство вполне нормально и естественно. Оно называется «стресс общения» и возникает как раз из-за слишком долгого нахождения в «режиме мамы».
Терпеть его нет необходимости, тем более, что это чревато возникновением усталости, раздражительности и агрессии. В этом контексте лучше переговорить с мужем или родственниками, объяснить необходимость отдыха и посвятить несколько часов себе самой.
А ещё медик настоятельно советует родительские обязанности совмещать с хобби. Можно делегировать свои обязанности по уходу за детьми близким и отправиться на прогулку, снять стресс и вернуться домой.
«Такая маленькая перезагрузка поможет обнулить усталость и вновь радоваться общению с детьми», — замечает Татьяна Калиновская.