Магнитные бури не оставляют в покое всю планету, в том числе и Молдову: Кому нужно поберечься в воскресенье, 10 марта

Если 7 марта солнце напомнило о себе своей незначительной активностью, то 10 и 11 марта последует новый, более мощный виток.
Магнитные бури напрямую влияют на кровообращение, поэтому людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями важно внимательнее прислушиваться к своему состоянию здоровья. Необходимо контролировать артериальное давление и проконсультироваться со специалистом о частоте приема препаратов. Следует избегать стрессов и тяжелых физических нагрузок.
Напоминаем, что самые сильные возмущения ожидаются 24, 25 и 26 марта. В указанные дни магнитная буря совпадет с полнолунием. Держим в курсе.