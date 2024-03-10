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Магнитные бури не оставляют в покое всю планету, в том числе и Молдову: Кому нужно поберечься в воскресенье, 10 марта

В марте ожидается сразу несколько магнитных бурь.
Источник: Комсомольская правда

Если 7 марта солнце напомнило о себе своей незначительной активностью, то 10 и 11 марта последует новый, более мощный виток.

Магнитные бури напрямую влияют на кровообращение, поэтому людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями важно внимательнее прислушиваться к своему состоянию здоровья. Необходимо контролировать артериальное давление и проконсультироваться со специалистом о частоте приема препаратов. Следует избегать стрессов и тяжелых физических нагрузок.

Напоминаем, что самые сильные возмущения ожидаются 24, 25 и 26 марта. В указанные дни магнитная буря совпадет с полнолунием. Держим в курсе.

здоровье