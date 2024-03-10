В Узбекистане утвердили суммы закята, фитр-садака и фидья-садака на 2024 год

ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. В Управлении мусульман Узбекистана утвердили суммы закята, фитр-садака и фидья-садака на 2024 год. Согласно новым нормам, мусульманин, имеющий ежегодный доход от 40 млн сумов и более, в дополнение к своим основным расходам должен отдавать 1/40 часть (2,5%) своих средств нуждающимся в качестве закята, сообщает пресс-служба Управления.
Сумма фитр-садака рассчитывается с учетом средней цены на следующие продукты:
- пшеница (14 тыс. сумов);
- ячмень (20 тыс. сумов);
- изюм (110 тыс. сумов);
- финики (180 тыс. сумов).
По мере своих возможностей каждый мусульманин может подавать фитр-садака по стоимости одного из перечисленных продуктов.
Сумма фитр-садака и сумма фидья-садака не отличаются.
Фидья-садака — милостыня-искупление, когда мусульманин должен накормить одного нуждающегося за каждый пропущенный день обязательного поста в священный месяц Рамадан.
Фитр-садака — это дарение нуждающимся своего имущества в праздничный день.