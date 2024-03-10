В Узбекистане утвердили суммы закята, фитр-садака и фидья-садака на 2024 год

ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. В Управлении мусульман Узбекистана утвердили суммы закята, фитр-садака и фидья-садака на 2024 год. Согласно новым нормам, мусульманин, имеющий ежегодный доход от 40 млн сумов и более, в дополнение к своим основным расходам должен отдавать 1/40 часть (2,5%) своих средств нуждающимся в качестве закята, сообщает пресс-служба Управления.