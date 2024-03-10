Рабочая неделя в Омской области начнется со снегопада и легких морозов

Новая рабочая неделя в Омской области начнется со снегопада. Столбик термометра в регионе не поднимается выше −3 градусов.
Так, в понедельник, 11 марта, ночью ожидается −11…-16 градусов, при прояснении столбик термометра опустится до −21 градуса. Днем синоптики прогнозируют −2…-7 градусов. Ожидается небольшой снег, в отдельных районах туман, на дорогах гололедица.
Ночью, 12 марта, ночная температура составит −11…16 градусов, при прояснении температура воздуха опустится до −21 градуса. В дневное время воздух прогреется до −3…-8 градусов. Местами ожидается небольшой снег, туман, изморозь и гололедица.