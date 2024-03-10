Доля женщин в нефтегазовом секторе страны составляет около 20%

Выпускница UTEBAYEV UNIVERSITY Айжан Садирова с отличием окончив специальность «Химическая технология органических веществ», начала трудовую деятельность лаборантом на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе, рассказывает ИА El.kz со ссылкой на МНВО РК.
Позже Айжан Садирова работала специалистом по обучению персонала, оператором технологических установок в производстве по транспортировке нефтепродуктов, диспетчером завода, а теперь ведущим инженером производственного отдела.
На протяжении более чем столетней истории казахстанской нефти немало женщин, посвятивших себя процветанию этой отрасли. Несмотря на то, что в производственной деятельности в основном мужчины, женщины, распространяющие вокруг себя тепло и уют, с достоинством выполняют эту трудную и интересную работу.
Женщины, занимающиеся технической деятельностью на месторождениях, производстве, крупных проектах — гордость страны. Имя Айжан Садировой также упоминается среди квалифицированных кадров энергетического комплекса страны.