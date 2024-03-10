Доля женщин в нефтегазовом секторе страны составляет около 20%

На протяжении более чем столетней истории казахстанской нефти немало женщин, посвятивших себя процветанию этой отрасли. Несмотря на то, что в производственной деятельности в основном мужчины, женщины, распространяющие вокруг себя тепло и уют, с достоинством выполняют эту трудную и интересную работу.