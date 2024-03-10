Омское метро охраняют от любителей покататься на каноэ

Стала известна причина, по которой строительные площадки станций «Кристалл» и «Заречная» взяли под охрану. Подрядчик будет охранять недостроенные станции от непрошенных гостей. Об этом рассказал Динар Курманов, вице-губернатор Омской области, изданию «Омск-Информ».
«Несколько лет назад был случай, когда омичи проникли в эту локацию и катались там на каноэ. Охрана нужна, чтобы исключить такие случаи», — сообщил Курманов.
Напомним, в конце января на портале Госзакупок появился аукцион по поиску охраны для омского недостроенного метро. Цена контракта — 10 миллионов рублей.