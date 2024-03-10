Небольшой снег и потепление: Стало известно какая погода ждет нижегородцев на предстоящей неделе

Весна становится все более ощутимой. Многие уже сменили зимние пуховики на пальто. И на предстоящей неделе в Нижнем Новгороде ожидается резкий скачок в «плюсовую» температуру. Так, небольшой снег и −13 градусов сменятся потеплением до +5 градусов. Об этом сообщается на портале «Gismeteo».
Ранним утром 11 марта столбики термометров будут находиться на отметке в −13 градусов. Уже к обеду они поднимутся до −4 градусов. В течение дня ожидается небольшой мокрый снег и ветер со скоростью 3 метра в секунду. Максимальное давление составит 758 миллиметров ртутного столба.
Вторник обещает быть пасмурным. Утром температура воздуха составит −2 градуса, к обеду потеплеет до 0 градусов. Скорость северо-западного ветра составит 3 метра в секунду. В течение дня давление будет постепенно повышаться до 760 миллиметров ртутного столба.
В среду ожидается солнечная погода. «Отрицательная» температура сменится на «положительную». Столбики термометров поднимутся до +4 градусов. Скорость ветра не превысит 2 метров в секунду. Максимальное давление — 763 миллиметра ртутного столба.
Утром 14 марта столбики термометров будут находится на отметке в −4 градуса. К 15.00 они поднимутся до +3 градусов. Максимальная скорость юго-западного ветра составит 2 метра в секунду, а давление не превысит 761 миллиметра ртутного столба.
В пятницу ожидается солнечная погода и +3…+5 градусов тепла. Скорость юго-западного ветра составит 3 метра в секунду. Давление не превысит 758 миллиметров ртутного столба.
Утром 16 марта прогнозируется 0 градусов. В течение дня потеплеет до +5 градусов. Скорость ветра не превысит 3 метров в секунду. А давление составит 750 миллиметров ртутного столба.
В воскресенье будет пасмурная погода. Вечером ожидается небольшой дождь. Температура воздуха будет держаться на отметках в +1…+3 градуса. Скорость ветра составит 2 метра в секунду, а давление не превысит 755 миллиметров ртутного столба.