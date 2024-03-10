Небольшой снег и потепление: Стало известно какая погода ждет нижегородцев на предстоящей неделе

Весна становится все более ощутимой. Многие уже сменили зимние пуховики на пальто. И на предстоящей неделе в Нижнем Новгороде ожидается резкий скачок в «плюсовую» температуру. Так, небольшой снег и −13 градусов сменятся потеплением до +5 градусов. Об этом сообщается на портале «Gismeteo».