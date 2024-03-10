В Екатеринбурге умер чемпион мира по хоккею с мячом Николай Дураков

Об этом в своих социальных сетях сообщила свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова.



«Его очень любили в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге, в нашей области. Он Почетный гражданин Екатеринбурга и Свердловской области. Его любили за верность Уралу. Такого снайпера считали за честь иметь все команды. Но он, начав с “Металлурга” в Нижнем Тагиле, перешел в “СКА Свердловск”, — и больше команду не менял», — сообщила госпожа Мерзлякова.



С 2010 года господин Дураков являлся членом Комиссии по помилованию, созданной на территории Свердловской области. Госпожа Мерзлякова отметила, что «при всей мужественности он был очень мягким и добрым человеком».



Сначала Николай Дураков выступал за уральские команды, с 1956 по 1975 года провел 50 игр за сборную СССР и забил 48 мячей. Является девятикратным чемпионом СССР и семикратным чемпионом мира. В 2000 году признан лучшим хоккеистом XX века.



Напомним, в ноябре 2022 года господину Дуракову и его команде «СКА-Свердловск» открыли памятник возле «Екатеринбург Арены».