Собянин: реставрация усадьбы Морозова началась в центре Москвы

«Яркий пример эклектики в московской архитектуре: началась реставрация усадьбы Морозова. Здание в Подсосенском переулке, построенное в XIX веке по проекту Михаила Чичагова и перестроенное Федором Шехтелем, — одно из красивейших в столице. Оно сохранилось практически в неизменном виде и имеет статус объекта культурного наследия федерального значения», — написал мэр.
Он уточнил, что специалисты приступили к восстановлению цокольного этажа. С наступлением тепла начнутся работы по фасадам здания, балкону, карнизам и кровле.
«В интерьерах усадьбы отреставрируют лепной декор стен и потолков, деревянные элементы и изразцовые печи, приведут в порядок каменные лестницы. Монументальная живопись находится в хорошем состоянии и не требует реставрации», — заключил Собянин.