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Собянин: реставрация усадьбы Морозова началась в центре Москвы

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Реставрационные работы начались в усадьбе Морозова в центре столицы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
Источник: РИА "Новости"

«Яркий пример эклектики в московской архитектуре: началась реставрация усадьбы Морозова. Здание в Подсосенском переулке, построенное в XIX веке по проекту Михаила Чичагова и перестроенное Федором Шехтелем, — одно из красивейших в столице. Оно сохранилось практически в неизменном виде и имеет статус объекта культурного наследия федерального значения», — написал мэр.

Он уточнил, что специалисты приступили к восстановлению цокольного этажа. С наступлением тепла начнутся работы по фасадам здания, балкону, карнизам и кровле.

«В интерьерах усадьбы отреставрируют лепной декор стен и потолков, деревянные элементы и изразцовые печи, приведут в порядок каменные лестницы. Монументальная живопись находится в хорошем состоянии и не требует реставрации», — заключил Собянин.

архитектура
Собянин Сергей