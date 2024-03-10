Собянин: реставрация усадьбы Морозова началась в центре Москвы

«Яркий пример эклектики в московской архитектуре: началась реставрация усадьбы Морозова. Здание в Подсосенском переулке, построенное в XIX веке по проекту Михаила Чичагова и перестроенное Федором Шехтелем, — одно из красивейших в столице. Оно сохранилось практически в неизменном виде и имеет статус объекта культурного наследия федерального значения», — написал мэр.