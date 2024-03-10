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В марте 2024 года жителей Волгоградской области ждет череда магнитных бурь

Последствия сильных вспышек на Солнце, которые отразятся на геомагнитном поле Земли, будут ощущаться на протяжении всего месяца.
Сейчас в Ричмонде: +7° 11 м/с 33% 753 мм рт. ст. +11°
Источник: NASA

Магнитные бури — это сильные возмущения магнитного поля Земли, спровоцированные солнечными вспышками. Они могут длиться часы и даже несколько дней, при этом оказывая серьезное воздействие на здоровье людей и работу сложной техники.

Согласно данным лаборатории солнечной астрономии, в марте волгоградцам придется несколько раз столкнуться с сильными геомагнитными ударами. После 10 марта их стоит ожидать 15 и 16-го, а также 28 и 29-го числа. Бури будут средней силы. Серьезные геоудары предсказывают 31 марта.

Во время магнитных бурь у людей возникают проблемы со здоровьем, падает концентрация внимания и работоспособность. Медики советуют снизить уровень стресса и физических нагрузок, больше гулять на улице. При наличии хронических болезней надо вовремя принимать необходимые лекарства.