В марте 2024 года жителей Волгоградской области ждет череда магнитных бурь

Магнитные бури — это сильные возмущения магнитного поля Земли, спровоцированные солнечными вспышками. Они могут длиться часы и даже несколько дней, при этом оказывая серьезное воздействие на здоровье людей и работу сложной техники.
Согласно данным лаборатории солнечной астрономии, в марте волгоградцам придется несколько раз столкнуться с сильными геомагнитными ударами. После 10 марта их стоит ожидать 15 и 16-го, а также 28 и 29-го числа. Бури будут средней силы. Серьезные геоудары предсказывают 31 марта.
Во время магнитных бурь у людей возникают проблемы со здоровьем, падает концентрация внимания и работоспособность. Медики советуют снизить уровень стресса и физических нагрузок, больше гулять на улице. При наличии хронических болезней надо вовремя принимать необходимые лекарства.