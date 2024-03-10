В марте 2024 года жителей Волгоградской области ждет череда магнитных бурь

Согласно данным лаборатории солнечной астрономии, в марте волгоградцам придется несколько раз столкнуться с сильными геомагнитными ударами. После 10 марта их стоит ожидать 15 и 16-го, а также 28 и 29-го числа. Бури будут средней силы. Серьезные геоудары предсказывают 31 марта.