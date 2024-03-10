Ситуация с паводком в Беларуси: Подтоплены районы в пяти из шести областей страны

Пока же, судя по карте МЧС, отмечаются затопления пойм рек в большинстве районов Гомельской и Могилевской областей, в остальных регионах — лишь на отдельных территориях.
Так на данный момент подтопления зафиксированы в 2 районах Брестской области, в 12 районах Гомельской области, в 2 районах Гродненской, в одном районе Минской и в 5 районах Могилевской области.
Спасатели отмечают, что с начала периода подтоплений на территориях 6 областей в 33 районах остаются подтопленными 170 частных жилых домов, 34 подвала, 753 частных подворья, 259 хозяйственных построек, 55 участков автомобильных дорог, 172 других здания (дачные и нежилые дома) и 7 мостов.
Работники МЧС ежедневно проводят мониторинг по изменению паводковой обстановки, обследуют дома в зонах подтоплений, также определяют причины появления воды, где проживают люди. Проводимый комплекс мероприятий позволяет минимизировать нарушения условий безопасной жизнедеятельности населения.
За оперативной информацией с паводковыми и талыми водами можно следить на карте или в приложении МЧС «Помощь рядом».