Боксер Николай Валуев провел пресс-конференцию в Волгограде

«Я видел новые микрорайоны, заново отстроены и МФЦ, и детсады, и школы. Туда мы ездили вместе с бойцом смешанного стиля Джеффом Монсоном, — сказал Валуев. — Летом должен выйти фильм. Дороги на освобожденных территориях также активно строятся».