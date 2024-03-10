Боксер Николай Валуев провел пресс-конференцию в Волгограде

В первые часы после приезда Валуев провел пресс-конференцию.
Прежде всего боксер поблагодарил Ивана Селезнева — многократного чемпиона мира, президента Федерации тхэквондо МФТ Волгоградской области, который пригласил гостя на турнир. Соревнования организованы в рамках поддержки участников СВО и их семей.
Николай Валуев неоднократно посещал зону боевых действий, чаще всего — в Луганской народной республике. Напомним, что Станично-Луганский район ЛНР — подшефный для Волгоградской области. Сейчас команда Валуева делает упор на сбор гуманитарной помощи.
В Волгоград Николай Валуев приехал с семьей — супругой Галиной, дочерью Ириной, сыновьями Григорием и Сергеем. Все они участвовали в патриотической акции на Аллее Героев.
Депутат Государственной думы Федерального собрания РФ в ходе пресс-конференции рассказал о визитах в Мариуполь в ДНР, где проходит восстановление разрушенной инфраструктуры.
«Я видел новые микрорайоны, заново отстроены и МФЦ, и детсады, и школы. Туда мы ездили вместе с бойцом смешанного стиля Джеффом Монсоном, — сказал Валуев. — Летом должен выйти фильм. Дороги на освобожденных территориях также активно строятся».