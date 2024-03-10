Умер известный певец из Актау Ислам Музаев

Родители не всегда понимали его желание петь и выступать, но по настоянию его преподавателей он всё-таки окончил курсы по вокалу. Потом поступил в Волгоградскую академию МВД России на очное отделение, но спустя два года вернулся в Актау и стал работать. Начал с продавца в магазине бытовой техники, а потом его повысили до должности директора.