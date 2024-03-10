Умер известный певец из Актау Ислам Музаев

В Международный женский день 8 марта у него должен был состоятся большой сольный концерт, но он попал в реанимацию с пневмонией — 85 процентов поражения лёгких.
Родился Ислам Музаев в одном из посёлков Чечни. В Актау с семьей Ислам Музаев переехал в 2001 году. Закончил среднюю школу № 6. После учёбы он серьезно стал заниматься вокалом в КДК имени Абая.
Родители не всегда понимали его желание петь и выступать, но по настоянию его преподавателей он всё-таки окончил курсы по вокалу. Потом поступил в Волгоградскую академию МВД России на очное отделение, но спустя два года вернулся в Актау и стал работать. Начал с продавца в магазине бытовой техники, а потом его повысили до должности директора.
Его жизнь изменила встреча с мангистауским композитором Кудайбергеном Ахметовым. Поговорив с ним, Ислам понял, что продавать технику — это не его. Родители все же поняли его желание петь, но всегда воспринимали пение, как просто хобби.
Кстати, поклонники певца сравнивали артиста с футболистом Лионелем Месси. Сам Ислам сказал, что находит сходство, но хотел, чтобы его воспринимали не как человека, похожего на Месси, а как певца.
В 2018 году Ислам принял участие в концерте в Грозном в качестве почётного гостя из Казахстана. Одним из зрителей стал президент Чеченской республики Рамзан Кадыров. Артист исполнил песню, которая описывает историю его сестры, попавшей в Сирию.
Песня стала популярной в Чечне и видео с его выступлением набрало миллион просмотров в YouTube за месяц.