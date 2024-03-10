В Набережных Челнах появился новый автобусный маршрут № 10

В Набережных Челнах запустили новый автобусный маршрут № 10. Транспорт большой вместимости начнет курсировать по проспекту Сююмбике, сообщает пресс-служба мэрии города.
По словам мэра татарстанского автограда Наиля Магдеева, новый маршрут в свое время уже был в прошлом столетии. В настоящее время автобусы пойдут по новому рейсу. Это сделано в рамках обещаний, которые были даны местным жителям по основной транспортной артерии города.
Магдеев добавил, что недавно был запущен новый маршрут по проспекту Чулман. Он попросил водителей относиться к пассажирам с уважением, тактом и вниманием.
Напомним, Минниханов передал в Набережные Челны 10 новых автобусов.