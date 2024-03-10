В Набережных Челнах появился новый автобусный маршрут № 10

По словам мэра татарстанского автограда Наиля Магдеева, новый маршрут в свое время уже был в прошлом столетии. В настоящее время автобусы пойдут по новому рейсу. Это сделано в рамках обещаний, которые были даны местным жителям по основной транспортной артерии города.