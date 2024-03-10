Аллея Императора появилась в Комсомольском саду Волгограда

Добавим, что реалити-шоу стартует сегодня, 10 марта. Съемки проходили в Китае. В нем приняли участие известные медиаперсоны. В том числе и волгоградский блогер Женя Ершов. Участники по парам будут «охотиться» за «Сокровищами Императора».