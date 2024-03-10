Аллея Императора появилась в Комсомольском саду Волгограда

В Центральном районе в Комсомольском саду Волгограда появилась Аллея Императора. Красные китайские фонари украсили общественное пространство в связи со стартом шоу «Сокровища императора» на федеральном телеканале. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru организаторы, новый декор сразу привлек внимание горожан и стал яркой фотозоной. Считается, что красный свет символизирует удачу и процветание.
Добавим, что реалити-шоу стартует сегодня, 10 марта. Съемки проходили в Китае. В нем приняли участие известные медиаперсоны. В том числе и волгоградский блогер Женя Ершов. Участники по парам будут «охотиться» за «Сокровищами Императора».