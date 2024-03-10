В Крыму временно изменится расписание электричек с 20 марта

Расписание движения пригородных поездов в Крыму изменится 20, 21, 22, и 25 марта. Это связано с ремонтно-путевыми работами на участке Владиславовка — Петрово, сообщает Южная пригородная пассажирская компания.
В частности, изменится расписание движения электричек сообщением Керчь-Джанкой, Феодосия — Владиславовка.
— Поезд № 6746 Керчь — Джанкой изменяется расписание на участке Керчь — Владиславовка. № 6743 Джанкой — Керчь изменяется на участке Владиславовка — Останино, — говорится в сообщении ЮППК.
Для подвоза пассажиров будут назначены дополнительные поезда, а также автобусы к ним. В том числе будет назначен пригородный поезд № 6842 сообщением Владиславовка — Джанкой и поезд № 6791 Владиславовка — Феодосия.
Актуальное расписание можно узнать на сайте перевозчика.