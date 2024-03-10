Спасенного в Крыму дельфиненка Кимми готовятся выпустить в море

«Готовимся выпускать. Нужно согласовать необходимые документы и все заключения ветеринаров», — сказала Коновалова.
В центре реабилитации ранее сообщили, что отправили в лаборатории анализы животного по итогам лечения. Заключение врачей по результатам последних обследований позволит начать готовить животное к выпуску в естественную среду.
«На этой неделе мы также проводили эксперименты для проверки слуха дельфина через безусловно-рефлекторные методики, которые описывают изменение его поведения в ответ на искусственно излучаемый звук. К нашему огромному облегчению, Кимми слышит и незамедлительно реагирует на звукозаписи сигналов других афалин», — подчеркнули в центре реабилитации дельфинов.
Афалину обнаружили 26 февраля на берегу около поселке Заозерное. Очевидцы пытались вернуть его в воду, на глубину, но дельфин начинал тонуть и снова возвращался на берег. Сотрудники центра по изучению, спасению и реабилитации дельфинов в Крыму, получив разрешения от Росприроднадзора, перевезли животное в карантинный бассейн. Афалину прозвали Кимми (от Киммерия).
Специалисты выяснили, что это молодой самец, ему около трех лет, он находился в тяжелом состоянии и подавал свисты-сигналы бедствия. У животного были обнаружены сильный лейкоцитоз и дезориентация.
В начале марта глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что обнаруженный на берегу моря в Евпатории дельфин находится в дельфинарии и проходит лечение от лейкоцитоза.