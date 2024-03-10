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Спасенного в Крыму дельфиненка Кимми готовятся выпустить в море

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар — РИА Новости Крым. Севастопольские и крымские специалисты готовятся выпустить в море вылеченного ветеринарами молодого дельфина Кимми, который в феврале выбросился на берег у поселка Заозерное. Об этом РИА Новости Крым сообщила координатор волонтеров Севастополя, сотрудник спасательной группы «Центр реабилитации дельфинов “Безмятежное море” Елена Коновалова.
Источник: РИА "Новости"

«Готовимся выпускать. Нужно согласовать необходимые документы и все заключения ветеринаров», — сказала Коновалова.

В центре реабилитации ранее сообщили, что отправили в лаборатории анализы животного по итогам лечения. Заключение врачей по результатам последних обследований позволит начать готовить животное к выпуску в естественную среду.

«На этой неделе мы также проводили эксперименты для проверки слуха дельфина через безусловно-рефлекторные методики, которые описывают изменение его поведения в ответ на искусственно излучаемый звук. К нашему огромному облегчению, Кимми слышит и незамедлительно реагирует на звукозаписи сигналов других афалин», — подчеркнули в центре реабилитации дельфинов.

Афалину обнаружили 26 февраля на берегу около поселке Заозерное. Очевидцы пытались вернуть его в воду, на глубину, но дельфин начинал тонуть и снова возвращался на берег. Сотрудники центра по изучению, спасению и реабилитации дельфинов в Крыму, получив разрешения от Росприроднадзора, перевезли животное в карантинный бассейн. Афалину прозвали Кимми (от Киммерия).

Специалисты выяснили, что это молодой самец, ему около трех лет, он находился в тяжелом состоянии и подавал свисты-сигналы бедствия. У животного были обнаружены сильный лейкоцитоз и дезориентация.

В начале марта глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что обнаруженный на берегу моря в Евпатории дельфин находится в дельфинарии и проходит лечение от лейкоцитоза.

флора и фауна