Умер Игорь Михеев, зампредседателя избиркома Кубани. Он скончался после продолжительной болезни, сообщается на сайте комиссии.
Игорь Михеев работает в региональном избиркоме с его основания. Его отличало неизменное желание помочь в сложной правовой ситуации. Он внес весомый вклад в формировании избирательного законодательства края.
Отмечается, что Игорь Михеев служил в избирательной системе Краснодарского края с момента ее основания и внес большой личный вклад в формирование и совершенствование избирательного законодательства Кубани.
Игорь Михеев был заслуженным юристом региона и имел множество краевых и федеральных наград, в том числе Почетный знак ЦИК России «За заслуги в организации выборов».