Рамазан — 2024: правила восполнения пропущенных дней во время поста

С рассвета до заката мусульмане воздерживаются от еды, питья, курения и других мирских удовольствий. Пост на протяжении месяца считается обязательным для здоровых взрослых мусульман. Об обязательности соблюдения поста в месяце Рамазан было сказано в Коране только во второй год переселения в Медину.