Рамазан — 2024: правила восполнения пропущенных дней во время поста

Однако для тех, кто по каким-либо причинам не может соблюсти пост в течение этого месяца, ислам предлагает специальные правила для восстановления пропущенных дней, обеспечивая сохранение духовной практики и связи с Богом.
Верующие могут пропускать несколько дней поста по болезни, по причине путешествия, женщины — в связи с началом цикла.
Как правильно восполнять пропущенные дни поста
Пропущенные дни Оразы нужно восполнить, начиная со второго дня месяца Шавваль, следующего за Рамазаном, до следующего Рамазана.
Мусульмане могут восполнять пропущенные дни сразу после окончания Ораза айт или делать перерывы, постясь по одному дню до наступления следующего Рамазана.
Имеющиеся долги по посту можно возмещать в любое время года, за исключением праздников Ораза айт, Курбан айт и последующих трех дней.
Время сухура и ауызашара будет соответствовать времени утреннего намаза (фаджр) и вечернего намаза (магриб) в определенном городе.
Почему важно восполнить пропущенные дни оразы
Восполнение пропущенных дней поста является важным аспектом исполнения духовной обязанности. Восполнение пропущенных дней также считается благочестивым деянием, которое приносит благословение и милость от Аллаха.
Мусульмане, которые должны восполнить пропущенные дни поста, обычно выбирают дни в течение года, когда поститься проще. Такие, как дни понедельника и четверга, а также дни второй половины исламского месяца Шавваль.
О месяце Рамазан
Рамазан (Рамадан) — это девятый месяц в исламском календаре, который основан на лунном цикле. Он начинается с восхода луны и длится 29 или 30 дней, в зависимости от видимых фаз луны.
История этого священного месяца связана с откровениями Корана пророку Мухаммеду. Согласно исламским преданиям, в 610 году в Ночь предопределения пророку Мухаммеду были ниспосланы первые суры Корана. Это произошло, когда пророк находился в пещере Хира под Меккой, где он часто уединялся для религиозных бдений.
Месяц Рамазан считается одним из самых священных и особых периодов в мусульманском календаре. Одна из главных практик во время Рамазана — это Ораза, или пост.
С рассвета до заката мусульмане воздерживаются от еды, питья, курения и других мирских удовольствий. Пост на протяжении месяца считается обязательным для здоровых взрослых мусульман. Об обязательности соблюдения поста в месяце Рамазан было сказано в Коране только во второй год переселения в Медину.
Также в этом месяце мусульмане уделяют особое внимание молитве и чтению Корана.
Рамазан — это также время щедрости и милосердия. В этот период мусульманам следует заниматься благотворительностью, помогать нуждающимся, совершать добрые дела и делать пожертвования.
Рамазан — время для самообладания, сдержанности и самосовершенствования. Во время этого месяца мусульмане стремятся контролировать свои поступки, слова, улучшать свои духовные качества.
Рамазан также время для общения с близкими и укрепления взаимоотношений.