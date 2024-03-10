Строящаяся набережная опасна для прогулок — власти Анапы

Работы ведутся в активном ритме, но несмотря на предупреждения об опасности и установленный забор на береговой линии некоторые жители города и туристы, игнорируя предостережения, продолжают проникать за ограждение, подвергая опасности свои жизни и жизни своих близких, включая детей.
— Уважаемые жители и гости Анапы, убедительная просьба отказаться от опасного и бессмысленного риска! Выбирайте для прогулок другие участки берега. Пренебрежение элементарными мерами безопасности может стоить жизни! — призвали в пресс-службе администрации Анапы.