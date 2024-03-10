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Строящаяся набережная опасна для прогулок — власти Анапы

На этой неделе в Анапе началось строительство нового участка каменной набережной, который простирается от отеля «Утесов» в направлении Лысой горы.

Работы ведутся в активном ритме, но несмотря на предупреждения об опасности и установленный забор на береговой линии некоторые жители города и туристы, игнорируя предостережения, продолжают проникать за ограждение, подвергая опасности свои жизни и жизни своих близких, включая детей.

— Уважаемые жители и гости Анапы, убедительная просьба отказаться от опасного и бессмысленного риска! Выбирайте для прогулок другие участки берега. Пренебрежение элементарными мерами безопасности может стоить жизни! — призвали в пресс-службе администрации Анапы.

строительство