Строящаяся набережная опасна для прогулок — власти Анапы

Работы ведутся в активном ритме, но несмотря на предупреждения об опасности и установленный забор на береговой линии некоторые жители города и туристы, игнорируя предостережения, продолжают проникать за ограждение, подвергая опасности свои жизни и жизни своих близких, включая детей.