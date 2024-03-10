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Свердловчан предупредили о ночных морозах в начале рабочей недели

Жителей Свердловской области предупредили о значительном похолодании.
Сейчас в Ричмонде: +7° 11 м/с 33% 753 мм рт. ст. +11°
Источник: МК.RU Екатеринбург

В начале рабочей недели температура в регионе ночью опустится до −24,-26°С. Об этом сообщили синоптики ФГБУ «Свердловское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

По данным метеорологов, в регионе 11 и 12 марта температура воздуха местами будет опускаться до −24°С и −26°С соответственно. Днем ожидается −5,-10°С.

Днем 15 марта воздух прогреется до 0, а в выходные прогнозируют плюсовые отметки.

Ранее автор телеграм-канала «Погода в Екатеринбурге» Алексей Пулин спрогнозировал, что потепление на Средний Урал придет во второй половине марта.