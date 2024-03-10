Новая неделя в Татарстане начнется с похолодания до −24 градусов. Порывы северо-западного ветра с переходом на юго-западный достигнут до девяти метров в секунду, сообщает Гидрометцентр республики.
В понедельник, 11 марта, ночью и утром ожидается от −15 до −20 градусов, при прояснениях — до −24 градусов. Днем прогнозируется от −5 до −10 градусов. В этот день погода будет облачной с прояснениями.
Во вторник, 12 марта, ночью столбик термометра покажет от −9 до −14 градусов (местами на востоке до −22 градусов), а днем — от −4 до +1 градуса. Местами пройдет умеренный снег, на дорогах сохраняется гололедица.
В среду, 13 марта, ночью и утром температура воздуха составит до −14 градусов. А днем синоптики прогнозируют до −5 градусов. Также ожидается облачная погода с прояснениями без существенных осадков.
Напомним, в Казани 4 марта 2024 года был установлен новый температурный рекорд.