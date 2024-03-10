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Порывистый ветер и до +9 ожидается в Беларуси 11 марта

Из-за сильного ветра в Беларуси вынесли штормовое предупреждение на 11 марта.
Сейчас в Ричмонде: +7° 11 м/с 33% 753 мм рт. ст. +11°
Источник: Комсомольская правда

В Беларуси на понедельник, 11 марта, синоптики объявили желтый уровень опасности из-за сильного ветра, сообщает ресурс pogoda.by.

Так, утром и днем 11 марта по западу Беларуси местами ожидается усиление ветра, его порывы будут достигать 15−18 метров в секунду.

При этом в целом в понедельник погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. Ночью — малооблачно, а днем переменная облачность и почти без осадков.

Ночью все еще с морозом до −3…-9 градусов, чуть теплее в юго-западных регионах около 0…-2 градусов. А днем воздух прогреется максимум до +4…+9 градусов.