Порывистый ветер и до +9 ожидается в Беларуси 11 марта

В Беларуси на понедельник, 11 марта, синоптики объявили желтый уровень опасности из-за сильного ветра, сообщает ресурс pogoda.by.
Так, утром и днем 11 марта по западу Беларуси местами ожидается усиление ветра, его порывы будут достигать 15−18 метров в секунду.
При этом в целом в понедельник погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. Ночью — малооблачно, а днем переменная облачность и почти без осадков.
Ночью все еще с морозом до −3…-9 градусов, чуть теплее в юго-западных регионах около 0…-2 градусов. А днем воздух прогреется максимум до +4…+9 градусов.