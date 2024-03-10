Умер глава Ассоциации банков России Георгий Лунтовский

С 1996 по 1999 год Лунтовский был депутатом Государственной думы от фракции «Наш дом — Россия», был членом комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам. В 1999 году занял должность заместителя председателя Центробанка. В 2005 году стал первым зампредом ЦБ. Покинул должность в 2017 году, после чего стал главой ассоциации региональных банков «Россия».