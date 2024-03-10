Ледовый городок завершил работу в Новосибирске

Потепление, пришедшее в Новосибирск, внесло коррективы в работу ледового городка на Михайловской набережной. Об этом сотрудники городка сообщили в официальной группе в соцсетях:
— Аттракцион «Ледовый Городок» на Михайловской набережной завершил работу в этом сезоне. До встречи в следующем!
Напомним, ледовый городок начал работу накануне зимних каникул — с 30 декабря 2023 года. Билеты туда стоили недешево: 450 рублей для взрослого, 350 рублей — для ребенка. Несмотря на цены, после Нового года там собирались очереди.