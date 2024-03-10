Масленица: традиции и суть праздника

Однако прежде чем человек приблизится к Богу, он должен отложить от своего сердца всякую злобу, ненависть и вражду к окружающим его людям, таким же творениям Божьим, как и он сам. Поэтому и подготовительная неделя к Великому посту посвящена примирению с ближними, прощению обид, подготовке к покаянному пути к Богу. В этом христианская составляющая Масленицы.