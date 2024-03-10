Масленица: традиции и суть праздника

АСТАНА, 10 мар — Sputnik, Наталья Бойко, АПН. Начало Масленицы в этом году выпадает на понедельник, 11 марта.
В христианской традиции человек, глядя на возрождающуюся природу, подвигается на изменения своей внутренней духовной природы для встречи главного праздника: встречи с Богом — Светлого Христова Воскресения.
Календарь православных праздников на 2024 год опубликовали в Казахстане.
Дни перед Великим постом наполнены особым смыслом для верующих, ведь они готовятся ступить на путь воздержания и очищения от грехов, который продлится целых 40 дней.
Языческий или христианский?
Многие думают, что Масленица — это праздник языческий, а не православный. Но это не так. Масленица издревле была общенародным торжеством, когда люди встречаются друг с другом, избавляются от застарелых обид, прощают, мирятся.
Традиционно на Руси существовали интересные народные обычаи для воплощения в повседневной жизни христианской идеи примирения с людьми. В своей совокупности эти сложившиеся веками традиции и называются «Масленицей».
Своим праздничным характером Масленица похожа на встречу нового года, и это не случайно: в древности новый год начинался весной, эта традиция сохранилась и по сей день у многих народов. Так, в Казахстане традиционно отмечается светлый праздник Наурыз.
В храмах уже в масличную среду начинают читать великопостную молитву восточного подвижника IV века преподобного Ефрема Сирина, в которой Господа просят о смирении, целомудрии, терпении и любви.
Прощеное воскресенье
Библия говорит нам, что первой заповедью, которую Бог дал человеку, было послушание. Послушание, движущей силой которого является любовь к Богу, к своему Творцу — это простое и ясное предписание. Из повиновения и смирения рождаются все добродетели, считают христиане.
Однако прежде чем человек приблизится к Богу, он должен отложить от своего сердца всякую злобу, ненависть и вражду к окружающим его людям, таким же творениям Божьим, как и он сам. Поэтому и подготовительная неделя к Великому посту посвящена примирению с ближними, прощению обид, подготовке к покаянному пути к Богу. В этом христианская составляющая Масленицы.
Cпособы снизить калорийность блинов — советы диетолога
Сыропустная неделя также завершается «Прощеным воскресеньем» (последнее воскресенье перед Великим постом, в 2024 году — 17 марта), так как в этот день по традиции принято просить друг у друга прощение перед вступлением в пост.
Кстати, «неделей» в церковнославянском языке называется воскресный день, а современному слову «неделя» соответствует название «седмица».
Уметь прощать
По мнению этнографов, Масленица наследует дохристианскую славянскую традицию — празднование проводов зимы. Это событие традиционно приходилось на вторую половину февраля — первую половину марта, и отмечавшееся за семь дней до и столько же после даты солнцестояния. После принятия православия она вошла и в число праздников церкви, сократившись до предшествующей Великому посту недели. Масленица заканчивается Прощеным воскресеньем, когда принято просить друг у друга прощения за нанесенные обиды.
По словам протоиерея Евгения Иванова из Алматы, нашу жизнь сильно отравляют взаимные обиды, недопонимание.
«Люди, чаще невольно, причиняют друг другу неприятности, ранят друг друга. Вообще нужно учиться прощать, снисходить к немощам, к слабостям ближнего — эта наша повседневная задача».
Но есть такой особый день в году, добавил протоиерей, когда мы вспоминаем, кто нас обидел сильно, а самое главное — кому мы сделали больно.
«И в этот день мы должны искренне попросить прощения. Если это возможно, то лично попросить. Хорошо, когда это сопряжено с Масленицей, с застольями, дастарханом с хорошим угощением, блинами», — подчеркнул священник.
Название праздника происходит от обычая готовить в эти дни разнообразные блюда из творога, сметаны, сливок, масла, яиц, рыбы и других продуктов животного происхождения, исключая, согласно церковным канонам, мясо.
Народные традиции.
Основное угощение в дни празднования Масленицы и ее главный символ — блины. В древности они символизировали солнце и использовались как ритуальное поминальное блюдо.
Первый масленичный блин в старину посвящался предкам: его клали на окно или отдавали нищим. Блины же, испеченные в субботу или воскресенье, относили на кладбище. По народному поверью, чем больше съесть блинов на Масленицу, тем более счастливым и богатым будет следующий год.
Известный народный обычай праздника — сожжение чучела Масленицы, символа уходящей зимы. В старину его делали в первый день масленичной недели из соломы и яркой ветхой одежды, в Прощеное воскресенье возили по улицам и сжигали вечером. Это сожжение было символическими похоронами зимы. Во время обряда похорон Масленицы на чучело также вешали блин. Издревле в Масленицу устраивали народные гулянья, игры и катания с горы.
После Октябрьской революции Масленица не отмечалась несколько десятилетий. Традиция ее проведения возобновилась в 1960-е годы, когда празднование, которое называлось «Проводами русской зимы», проходило в последние дни Сырной седмицы. В это время в некоторых парках и скверах устраивали культурно-массовые мероприятия, ярмарки с блинами и угощениями, строили для детей снежные крепости.
В Казахстане Масленица приобрела свои характерные черты, считает представитель русского культурного центра Всеволод Лукашев. Его отличительной чертой стал интернациональный состав празднующих.
«Здесь вопрос интеграции культур. Ведь Наурыз русские люди также празднуют. Обязательно на празднике Масленица 20−30 процентов присутствующих — гости других национальностей», — подчеркнул Лукашев.