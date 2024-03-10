Евгений Куйвашев выразил соболезнования родным хоккеиста Николая Дуракова

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил соболезнования семье легендарного хоккеиста Николая Дуракова. Об этом сообщает Департамент региональный информполитики региона.
Напомним, семикратный чемпион мира по хоккею с мячом скончался 9 марта. Николай Дураков был «Почетным жителем» Свердловской области и Екатеринбурга.
— Ушел из жизни великий спортсмен, на весь мир прославивший наш национальный вид спорта — хоккей с мячом. Николай Дураков внес огромный вклад в его развитие и популяризацию. Стал примером для нескольких поколений хоккеистов. Все, кто знал Николая Александровича, отзывались о нем, как о мудром, сильном, надежном человеке, преданном любимому делу, — сообщил Евгений Куйвашев.
Губернатор Куйвашев добавил, что память о легендарном спортсмене будет жить в сердцах уральцев.
Напомним, в ноябре 2022 года около «Екатеринбург Арены» состоялось открытие памятника Николаю Дуракову и его команде. Торжественная церемония собрала первых лиц региона и растрогала до слез самого Николая Александровича.