Евгений Куйвашев выразил соболезнования родным хоккеиста Николая Дуракова

— Ушел из жизни великий спортсмен, на весь мир прославивший наш национальный вид спорта — хоккей с мячом. Николай Дураков внес огромный вклад в его развитие и популяризацию. Стал примером для нескольких поколений хоккеистов. Все, кто знал Николая Александровича, отзывались о нем, как о мудром, сильном, надежном человеке, преданном любимому делу, — сообщил Евгений Куйвашев.